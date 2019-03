Stasi-Unterlagen kommen ins Bundesarchiv

Gut möglich, dass es der letzte Tätigkeitsbericht des Bundesbeauftragen für die Stasiunterlagen war. Seine Behörde soll im Bundesarchiv aufgehen. Damit hat sich dann auch der Job für Roland Jahn als amtierender Chef erledigt: "Den Bundesbeauftragten für Stasiunterlagen so wie er im Gesetz formuliert ist, wird es so nicht mehr geben. Die Stasiunterlagen werden dann vom Bundesarchiv verwaltet. Das Ganze wird das Stasiunterlagenarchiv im Bundesarchiv machen."

Befürchtungen, dass damit der Zugang zu den Unterlagen eingeschränkt würde, seien unberechtigt, versichert Roland Jahn. Das Recht auf Akteneinsicht solle auch weiter uneingeschränkt gelten: "Die Dienstleistungen Aktenantrag, Akteneinsicht, Beratung und Informationen werden an den Außenstellen, an denen wir jetzt präsent sind, weiter erfolgen. Das heißt, der Mann aus Riesa, der momentan sich an die Außenstelle Dresden wendet, wird dies dort weiter tun. Dort kann seine Akteneinsicht erfolgen.