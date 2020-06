Möchten Sie mal Aussagen hören, die sich widersprechen? Den Anfang macht Ute Dauert vom Umweltbundesamt in Dessau. Ihre Abteilung: Beurteilung der Luftqualität. "Die Corona-Krise hat genau gezeigt, dass weniger Verkehr zu besserer Luftqualität in den Städten führt, insbesondere in Bezug auf die Stickstoffdioxidwerte."

Und hier Statement Nummer 2: "Aber wir haben jetzt gesehen: Selbst fast ohne Autos verändert sich der Stickstoffdioxidgehalt in deutschen Städten nicht", sagt Marc Bernhard von der AfD, Mitglied des Bundestags. Aus seiner Sicht bringt es demnach nichts, Fahrverbote zu verhängen.

Bundestag diskutiert über Luft im Shutdown

In einem AfD-Antrag, der nun im Bundestag diskutiert wird, stellt Bernhard im Wesentlichen zwei Forderungen: Die Datenlage nach dem Shutdown neu zu bewerten und alle bereits erlassenen Fahrverbote aufzuheben. Die AfD geht also davon aus, dass die Luft im Shutdown so dreckig geblieben ist wie vorher – obwohl der Verkehr um 70 Prozent zurückgegangen sei.

Aus Sicht von Ute Dauert ist es falsch, Verbrennungsmotoren, insbesondere den Diesel, hier in Schutz zu nehmen. "So ganz grob gesagt sind Diesel-Pkws für 65 Prozent der NO2-Emissionen in den Städten in Deutschland verantwortlich."