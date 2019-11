Umweltschützer haben die Länder Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen verklagt - wegen der Belastung der Ems und des Grundwassers mit Nitraten. In zwei Dritteln der deutschen Gebietsfläche der Ems-Region werde der Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter im Grundwasser an vielen Messstellen überschritten. Die Hauptgründe dafür seien die Überdüngung und intensive Tierhaltung in der Region