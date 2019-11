Für neue Windräder bliebe Berechnungen zufolge dann kaum noch Platz übrig. Und bestehende Räder, die dichter als 1.000 Meter an Wohnhäusern stehen, dürften nicht mehr modernisiert werden. Die Branche befürchtet deshalb, dass es auf längere Sicht sogar weniger Windräder in Deutschland geben wird als derzeit.

Da Deutschland gleichzeitig den Anteil erneuerbarer Energien am Strommix bis 2030 auf 65 Prozent erweitern will, sind Altmaiers Pläne auch in der Großen Koalition umstritten. Bundesumweltministerin Svenja Schulze lehnt die Vorlage des Wirtschaftsressorts ab und kündigte bereits Gesprächsbedarf an.