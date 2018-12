Der UN-Wirtschafts- und Sozialrat (Ecosoc) sieht in Deutschland schwere Defizite bei der Umsetzung der sozialen Menschenrechte. Ein Bericht prangert an, das zahllose ältere Menschen "unter entwürdigenden Bedingungen" lebten und "in bestimmten Pflegeheimen und aufgrund des Mangels an qualifiziertem Personal keine angemessene Pflege" erhielten.