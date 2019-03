In der Außen- und Sicherheitspolitik soll Europa an einem Strang ziehen. Damit schneller Entscheidungen getroffen werden, soll künftig eine Mehrheit unter den EU-Staaten ausreichen. Bisher ist in dem Bereich Einstimmigkeit erforderlich. Die EU soll einen gemeinsamen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat bekommen. Militärisch wollen CDU und CSU Europa so stark machen, dass es sich selbst verteidigen kann. Rüstungspolitik und Waffensysteme sollen vereinheitlicht werden, angestrebt wird eine europäische Eingreiftruppe.