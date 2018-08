Die Unionsfraktion im Bundestag lehnt ein Bleiberecht von abgelehnten Asylbewerbern als Arbeitskräfte in Deutschland ab. Der CDU-Innenexperte Stephan Harbarth sagte am Mittwoch MDR AKTUELL, ein "Spurwechsel" vom Asyl- in das Einwanderungsverfahren würde einen sehr starken Anreiz für eine missbräuchliche Asylantragstellung schaffen. Das könnte dazu führen, dass mehr Menschen aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland kämen. Bei abgelehnten Asylbewerbern müsse die Ausreisepflicht Vorrang haben.