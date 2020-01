Wachsende Kritik Union stellt Grundrente infrage

Bei CDU und CSU wird die Kritik an der Grundrente immer lauter. Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die verfassungsrechtlichen Bedenken und die Probleme bei der Umsetzung würden so schwer wiegen, dass die Umsetzung der Grundrente immer unrealistischer werde.

Linnemann nannte die Kritik der Deutschen Rentenversicherung am Gesetzentwurf einen schweren Schlag für den Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Die Rentenversicherung hatte in einer Stellungnahme verfassungsrechtliche Bedenken angemeldet und zudem die geplante Einführung zum 1. Januar 2021 infrage gestellt. Linnemann forderte, anstelle der Grundrente solle ein Freibetrag in der Grundsicherung geschaffen werden. Diese Lösung sei schnell umsetzbar und würde den Betroffenen sofort helfen.