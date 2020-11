Die schwarz-rote Koalition hat sich im Grundsatz auf eine verbindliche Frauenquote in Vorständen verständigt. Das teilten Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) und Staatsministerin Annette Widmann-Mauz (CDU) am Freitag nach einer Einigung der vom Koalitionsausschuss eingesetzten Arbeitsgruppe mit.

In Vorständen börsennotierter und paritätisch mitbestimmter Unternehmen mit mehr als drei Mitgliedern muss demnach künftig ein Mitglied eine Frau sein. Für Unternehmen mit einer Mehrheitsbeteiligung des Bundes soll es eine Aufsichtsratsquote von mindestens 30 Prozent und eine Mindestbeteiligung in Vorständen geben. Auch bei Körperschaften des öffentlichen Rechts wie den Krankenkassen und bei den Renten- und Unfallversicherungsträgern sowie bei der Bundesagentur für Arbeit soll eine Mindestbeteiligung von Frauen eingeführt werden.

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (Archivbild) Bildrechte: MDR/Anett Linke

Lambrecht erklärte, das sei ein großer Erfolg für die Frauen in Deutschland und biete gleichzeitig eine große Chance sowohl für die Gesellschaft als auch für die Unternehmen selbst. Widmann-Mauz unterstrich, der Bund gehe auf dem Weg zu mehr Frauen an der Spitze mit gutem Beispiel voran. Mit den abgestuften Vorgaben würden unterschiedliche Gegebenheiten in privaten und öffentlichen Unternehmen berücksichtigt.