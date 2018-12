Politiker der Regierungskoalition haben die Einführung einer Moschee-Steuer für Muslime gefordert. Unionsfraktionsvize Thorsten Frei (CDU) sagte der Zeitung "Die Welt", der Islam in Deutschland müsse sich vor ausländischer Einflussnahme emanzipieren und mehr an Deutschland orientieren. Mit einer Moschee-Steuer könnten Muslime in Deutschland finanziell auf eigenen Füßen stehen.