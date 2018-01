In den Sondierungen von Union und SPD für eine neue große Koalition werden erste Differenzen sichtbar. Einen erheblichen Konflikt soll es laut Verhandlungskreisen in der Steuerpolitik geben, über die an diesem Dienstag beraten werden soll.

Unstimmigkeiten in Steuerpolitik

Union und SPD wollen die Eingangsgrenze für den Spitzensteuersatz erhöhen. Das Thema ist seit Jahren angedacht, weil immer mehr Arbeitnehmer davon betroffen sind. Der bisherige Spitzensteuersatz von 42 Prozent soll künftig erst ab einem Jahreseinkommen von 60.000 Euro fällig werden, statt wie bisher ab 54.000 Euro. Die SPD will aber auch an die Spitzenverdiener ran. Sie fordert eine schrittweise Anhebung des Spitzensteuersatzes von derzeit 42 auf 45 Prozent. Das lehnt hingegen die CSU ab.

Verzicht auf Klimaziel?

Inhaltlich war zuvor bereits durchgesickert, dass sich Union und SPD vom ohnehin nicht mehr erreichbaren deutschen Klimaziel für 2020 verabschieden wollen. Mit einem Maßnahmenpaket soll aber die Lücke zu den Zielen so weit wie möglich geschlossen werden. Das Klimaziel sieht vor, dass Deutschland seinen Kohlendioxid-Ausstoß bis 2020 um 40 Prozent reduzieren will – im Vergleich zu 1990.

Laschet signalisiert Einigung

Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Armin Laschet, der CDU-Unterhändler bei der Sondierung ist. Bildrechte: dpa Unionsfraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer hatte sich nach den Energiegesprächen inhaltlich bedeckt gehalten und erklärt, es sei nichts vereinbart, solange nicht alles vereinbart sei. CDU-Unterhändler Armin Laschet machte hingegen auf einer IHK-Veranstaltung in Düsseldorf öffentlich, dass sich seine Arbeitsgruppe zur Energiepolitik geeinigt habe. Er nannte zwar keine Details, erklärte aber, dass anders als mit Grünen und FDP das Energiethema mit der SPD kein Streitthema gewesen sei. Ein SPD-Sprecher mokierte sich über die Äußerung, da Stillschweigen über die Verhandlungen vereinbart worden war. Auch soll am Ende jedes Verhandlungstages nur ein Vertreter der jeweils gastgebenden Partei eine Erklärung abgeben.



Von der FDP hieß es, man hätte sich gewünscht, dass sich der Unionsteil schon in den Jamaika-Verhandlungen eingestanden hätte, dass das Klimaziel nicht mehr erreichbar sei.

Fahrplan in dieser Woche