Im Willy-Brandt-Haus beginnen und enden die Sondierungsgespräche. Bildrechte: IMAGO

Den Angaben zufolge beginnen die Sondierungsgespräche am Sonntag um zwölf Uhr mit einer Plenumsrunde in der SPD-Parteizentrale im Willy-Brandt-Haus. Die unterschiedlichen Themenbereiche sollen anschließend in einzelnen Arbeitsgruppen beraten werden.



Die zweite Sondierungsrunde soll am Montagmorgen kommender Woche in der CDU-Zentrale im Konrad-Adenauer-Haus starten, am Dienstag in der Bayerischen Landesvertretung und am Mittwoch erneut im Konrad-Adenauer-Haus fortgesetzt werden. Am Donnerstag kommender Wochen sollen die Sondierer abschließend wieder im Willy-Brandt-Haus zusammenkommen.