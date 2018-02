Union und SPD haben sich bei ihren Koalitionsverhandlungen auf weitere Ziele geeinigt. So wollen sie im Falle einer Neuauflage der Großen Koalition den Anteil erneuerbarer Energien bis zum Jahr 2030 auf 65 Prozent erhöhen.

Außerdem wollen sie verbindliche Ziele zur CO2-Einsparung in den Bereichen Energie, Verkehr, Landwirtschaft und Gebäude vorschreiben. Die amtierende Bundesumweltministerin Barbara Hendricks sagte, das entsprechende Gesetz solle noch in diesem Jahr vorbereitet und 2019 verabschiedet werden.



Der CDU-Unterhändler für dieses Thema, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet betonte, dass es einen Fonds für den Strukturwandel in der Energiewirtschaft geben soll. Dafür sollten 1,5 Milliarden Euro bis 2021 bereitgestellt werden.



Mit den Maßnahmen wollen Union und SPD das Klimaschutzziel wenigstens bis zum Jahr 2030 erreichen. Hendricks räumte ein, dass die Klimaziele für 2020 wohl nicht mehr erreichbar sind.

Klimaziele Deutschland hatte sich verpflichtet, den Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen bis 2020 um 40 Prozent im Vergleich zu 1990 zu verringern. Bis 2030 soll der Ausstoß um 55 Prozent und bis 2050 um 80 bis 95 Prozent sinken.

Union und SPD verständigten sich auch darauf, mögliche Fahrverbote für Dieselfahrzeuge verhindern zu wollen. Eine Blaue Plakette für Innenstädte soll es nicht geben. Diese hätte älteren Dieselfahrzeugen die Einfahrt in Innenstädte verwehrt.



Stattdessen wollen Union und SPD prüfen, ob eine Hardware-Nachrüstung von bestimmten Dieselfahrzeugen wirtschaftlich und vom Ergebnis her sinnvoll ist. Umweltministerin Hendricks gestand aber ein, dass sich Union und SPD nicht sicher sind, ob sie Dieselverbote in Städten vermeiden können.

Eine weitere Einigung erzielten Union und SPD beim Thema Landwirtschaft. Hier vereinbarten sie einen besseren Tierschutz. So wollen sie das Schreddern von Küken beenden. Auf umstrittene Praktiken bei der Tierhaltung, wie das Kürzen von Schnäbeln, sollen Verbraucher künftig hingewiesen werden.



Dazu soll noch in diesem Jahr mit der Arbeit an einer staatlichen Tierwohl-Kennzeichnung begonnen werden. 70 Millionen Euro planen die drei Parteien für Informationsmaßnahmen ein. Zudem sollen Bauern bei nötigen Investitionen finanziell unterstützt werden.

Der Wolfsbestand in Deutschland soll reduziert werden. Gefährliche Tiere sollen getötet werden können.

Die Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat soll so schnell wie möglich auslaufen. Ein konkretes Datum wurde nicht genannt.

Der Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen soll verboten werden. Dazu soll es eine bundeseinheitliche Regelung geben.

Verhandlungen auf der Zielgeraden