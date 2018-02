Nach gut einer Woche Verhandlung haben sich Union und SPD auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Er trägt den Titel: "Ein neuer Aufbruch für Europa. Eine neue Dynamik für Deutschland. Ein neuer Zusammenhalt für unser Land".



CDU-Chefin Angela Merkel sagte, der Vertrag erfülle zwei wichtige Forderungen: Deutschland könne damit eine stabile Regierung bekommen. Gleichzeitig wolle man mit den ausgehandelten Maßnahmen "die Wirtschaft in die Zukunft führen".

CDU lässt Parteitag abstimmen

Die amtierende Kanzlerin betonte, dass der Vertrag konkrete Zeitpläne enthalte, so das die Vorhaben auch überprüfbar seien. Man wolle den Menschen "mehr Sicherheit geben", ob im sozialen Bereich, als auch bei der Innenpoliitik. In Fragen der Integration gehe es darum, auf die Humanität hinzuweisen, aber auch auf eine Steuerung und Kontrolle der Zuwanderung. Die CDU wolle in naher Zukunft einen Parteitag über den Koalitionsvertrag abstimmen lassen. Zuvor gehe es darum, "für den Koalitionsvertrag zu werben".

Schulz: Machen Politik für Arbeitnehmer

SPD-Parteichef Martin Schulz sagte, der Koalitonsvertrag trage "in einem großen Maße eine sozialdemokratische Handschrift", den man innerhalb "kürzester Zeit" ausgehandelt habe. Die Sozialdemokraten wollten eine Politik für die Arbeitnehmer machen. Deshalb habe man beispielsweise den Rahmen für sachgrundlose befristete Arbeitsverträge "drastisch eingeschränkt". Gleichzeitig warb Schulz dafür, dass es künftig mehr Kindergeld und BAföG geben werde und 8.000 neue Stellen im Pflegebereich geschaffen würden. Mit Blick auf die EU sagte Schulz, man wolle hier einen Richtungswechsel erreichen. So wolle Deutschland künftig eine aktive und führende Rolle in der EU einnehmen und sich bei Vorhaben stärker "mit Frankreich verzahnen".

Schulz will Parteivorsitz abgeben

Auf die Frage, ob er als SPD-Chef zurücktreten werden, sagte Schulz zunächst, Personalien würden in den SPD-Parteigremien entschieden. Später kündigte er laut Parteikreisen an, nach dem Mitgliederenstscheid seinen Posten zugunsten von Fraktionschefin Andrea Nahles aufzugeben. Er zeigte sich optimistisch, dass die SPD-Basis grünes Licht für den Koalitionsvertrag geben werde. Die SPD lässt ab dem 20. Februar über 470.000 Mitglieder über den Vertrag abstimmen. Eilanträge, die das Votum in letzter Minute noch stoppen wollte, lehnte das Bundesverfassungsgericht am Mittwoch ab.

Seehofer über Koalitionsvertrag: "Passt scho"

CSU-Parteichef Horst Seehofer sagte in Berlin, wer den 177-Seiten-langen Vertrag lese, werde feststellen, man habe eine "ganze Menge Gutes für unser Land vor". Der vereinbarte Koalitionsvertrag sei eine "Abkehr vom Weiter so". Man wolle vor allem die Spaltung des Landes verhindern. In Bayern sage man, wenn man mit etwas in besonders hohem Maße zufrieden sei: "Passt scho". Das gelte auch für den Koalitionsvertrag.

Linken-Fraktionschef: Schlechter Tag für Deutschland

Linken-Fraktionschef Bartsch Bildrechte: dpa Die Linkspartei sprach von einem "schlechten Tag für Deutschland und Europa". Fraktionschef Dietmar Bartsch erklärte, es hätten sich die Wahlverlierer zusammengefunden und sich nun auf den kleinsten gemeinsamen Nenner vereinbart. Sie blendeten zentrale Zukunftsthemen aus, umschifften und ignorierten sie. Bartsch stimmte auf "Jahre des Stillstands" ein, in denen die soziale Schere weiter auseinandergehen werde.

AfD-Chef Gauland nennt CDU "leere Hülle"

AfD-Chef Alexander Gauland Bildrechte: dpa Der AfD-Co-Vorsitzende Alexander Gauland bezeichnete die CDU als "leere Hülle". Aus Angst vor dem Mitgliederentscheid der SPD habe sich die CDU ideologisch entleert. Der Bundeskanzlerin warf er vor, wichtige Ressorts wie das Arbeits-, das Finanz- und das Außenministerium leichtfertig an die SPD abgegeben zu haben. Damit Merkel ohne Inhalt an der Spitze bleiben könne und die Sozialdemokraten dem zustimmen, habe man im Grunde genommen die CDU als Partei aufgegeben.

Göring-Eckardt: Es drohen weitere verlorene Jahre