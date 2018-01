Union und SPD haben sich beim Streitthema Familiennachzug geeinigt. Das teilte SPD-Fraktionsvize Eva Högl in Berlin mit. Wie sie sagte, soll der Familiennachzug bei Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutz bis zum 31. Juli ausgesetzt bleiben. Bei dringenden humanitären Gründe könne aber auch weiterhin eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Ab dem 1. August soll der Familiennachzug dann auf 1.000 Menschen pro Monat begrenzt werden. Darauf hatten sich Union und SPD bereits in ihren Sondierungen verständigt. Außerdem soll die im Aufenthaltsgesetz vorgesehene Härtefallregelung weiter greifen. Im Sondierungspapier hatten Union und SPD offen gelassen, ob die Klausel für Härtefälle weiterhin für den Familiennachzug bei Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus gelten soll. Högl sprach nun von einer guten Einigung. Die Aussetzung des Familiennachzugs werde nur bis Ende Juli gelten. Die SPD habe sichergestellt, dass der Familiennachzug auch für Familien von subsidiär Geschützten ab Anfang August "endlich wieder möglich" sei. SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles hatte zuvor erklärt, ohne eine dauerhafte Regelung könne die SPD im Bundestag keiner weiteren Übergangslösung zustimmen.

Das Thema Familiennachzug war einer der zentralen Knackpunkte in den Koalitionsgesprächen von Union und SPD. Die Einigung geschah unter Zeitdruck. Die aktuelle Regelung für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutz läuft Mitte März aus. Um Fristen einzuhalten, muss noch in dieser Woche eine Neuregelung auf den Weg gebracht werden.



Am Donnerstag will der Bundestag abstimmen. Mehrere Fraktionen haben Gesetzesentwürfe zum Familiennachzug eingebracht, die SPD allerdings nicht. Mit der Einigung sind die Voraussetzungen geschaffen, dass der Bundestag mit den Stimmen von Union und SPD die Aussetzung des Familiennachzugs bis zum 31. Juli verlängert.