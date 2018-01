CDU, CSU und SPD haben sich zum Abschluss der Sondierungsgespräche darauf verständigt, Koalitionsverhandlungen aufzunehmen. Das teilten die Parteivorsitzenden Angela Merkel, Horst Seehofer und Martin Schulz am Freitagvormittag in der SPD-Zentrale in Berlin mit.

Schulz zufrieden, Merkel auch

SPD-Chef Schulz sprach von hervorragenden Ergebnissen. Die Gespräche seien in dem Geist verlaufen, die Gesellschaft zu erneuern, den Zusammenhalt zu stärken und verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Schulz sagte, er wolle den Parteitag um ein Verhandlungsmandat bitten. Bei der SPD gibt es große Vorbehalte gegen eine Neuauflage der Großen Koalition. Bevor Verhandlungen beginnen können, muss der Bundesparteitag am 21. Januar grünes Licht geben.

Es ist vollbracht, die Sondierung nach einer Marathonsitzung abgeschlossen. Bildrechte: dpa Auch Merkel und Seehofer äußerten sich zufrieden. Die CDU-Vorsitzende Merkel sagte, mit dem Verhandlungsergebnis seien Voraussetzungen geschaffen worden, auch in 10 bis 15 Jahren in Deutschland gut leben zu können. Jeder sei bei den Verhandlungen über seinen Schatten gesprungen. Es sei viel für die soziale Sicherheit getan sowie deutliche Verbesserungen bei der Pflege und der Rente festgelegt worden. Merkel kündigte an, sie wolle Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer stabilen Regierung führen.



Seehofer sagte, er sei "hochzufrieden". Union und SPD hätten die richtige Antwort auf das Ergebnis der Bundestagswahl gegeben. Die CSU-Sondierer hätten das Papier einstimmig gebilligt. Seehofer äußerte die Hoffnung auf eine erfolgreiche Regierungsbildung bis Ostern.

Krankenversicherung und Steuern

Die Vereinbarung wurde offiziell bisher nicht vorgestellt. Die Nachrichtenagenturen zitieren jedoch bereits daraus. Demnach soll die gesetzliche Krankenversicherung wieder paritätisch finanziert werden. Das heißt, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer wieder zu gleichen Teilen in die Versicherung einzahlen. Zuletzt war der Arbeitgeber-Beitrag gedeckelt worden. Die Mehrausgaben der Kassen werden über einen Zusatzbeitrag finanziert, den die Kassenmitglieder allein schultern müssen.



Vereinbart wurde auch, die Steuern nicht zu erhöhen. Damit bleibt der Spitzensteuersatz bei 42 Prozent. Die SPD wollte eine Anhebung auf 45 Prozent. Der Solidaritätszuschlag soll schrittweise abgeschafft werden. In dieser Wahlperiode sollen rund 90 Prozent der Soli-Zahler davon vollständig entlastet werden. Das Kindergeld soll in zwei Schritten um 25 Euro erhöht werden.

Mütterrente II und neue Grundrente

Union und SPD planen eine Erweiterung der Mütterrente. Mütter, die ihre Kinder vor 1992 bekommen haben, sollen künftig auch das dritte Erziehungsjahr angerechnet bekommen. Das war ein Anliegen der CSU. Die Deutsche Rentenversicherung hatte zuvor gewarnt, eine Ausweitung der Mütterrente koste sieben Milliarden Euro und müsse aus Steuermitteln finanziert werden.



Neu ist eine Grundrente, die zehn Prozent höher ist als die Grundsicherung. Sie sollen Ruheständler bekommen, die mindestens 35 Jahre lang in die Rentenkasse eingezahlt haben, nebenher Angehörige gepflegt oder Kinder erzogen haben. Das Rentenniveau soll bis 2025 auf 48 Prozent gehalten werden. Nach Prognosen der Rentenversicherung bleibt das Rentenniveau in den nächsten fünf Jahren ohnehin bei rund 48 Prozent.

Familiennachzug und Obergrenze

Auch wollen Union und SPD den Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutz wieder zulassen. Der Nachzug soll aber auf 1.000 Personen im Monat begrenzt werden. Im Gegenzug sollen die freiwilligen Aufnahmen von 1.000 Migranten aus Griechenland und Italien auslaufen.



Die jährliche Zuwanderung soll auf 180.000 bis 220.000 Menschen begrenzt werden. Damit hat sich die CSU mit ihrer Forderung nach einer Obergrenze durchgesetzt, auch wenn die Regelung nicht diesen Namen trägt.

