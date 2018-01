GroKo-Fahrplan Union und SPD drücken aufs Tempo

Nach dem Ja der SPD zu Koalitionsverhandlungen wollen Union und SPD schnell verhandeln. In Berlin soll schon am Montag der Fahrplan festgelegt werden. Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel kommt am Nachmittag im Adenauer-Haus mit dem CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer zusammen. Mit dabei sind auch die Fraktionschefs und die Generalsekretäre von CDU und CSU.

"14 Tage reichen"

Bei der SPD steht am Montagvormittag eine Sondersitzung der Bundestagsfraktion an. Am Abend ist dann ein Treffen der drei Parteichefs Martin Schulz, Merkel und Seehofer geplant. Schon am Dienstag soll die große Verhandlungsgruppe der Union erstmals zusammenkommen. Wann genau die Verhandlungen zwischen Union und SPD starten, ist noch offen. Sie sollen aber noch diese Woche beginnen.

Kretschmer ist von raschem Verhandlungserfolg überzeugt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hält es für möglich, die Koalitionsverhandlungen in 14 Tagen abzuschließen. Der CDU-Politiker sagte MDR AKTUELL, man dürfe nicht von vornherein sagen, was alles nicht gehe. Die Gespräche müssten erst einmal beginnen. Auch SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sprach von einem möglichst raschen Beginn der Verhandlungen.

Was kann SPD noch erreichen?

Für Streit sorgt der SPD-Wunsch nach Korrekturen. Nach dem Sonderparteitag in Bonn hat die Parteispitze drei Kernforderungen formuliert: die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen, Verbesserungen bei der Krankenversicherung und eine Härtefallregelung beim Familiennachzug. In einer ersten Reaktion stellte sich die CSU auf Abwehr ein. Parteichef Seehofer sagte in München, es gebe im CSU-Präsidium nicht einen, der die SPD-Wünsche für verhandelbar hielte. Seehofer verwies auf das Sondierungsergebnis und meinte, Verträge müssten eingehalten werden.

CDU/CSU in Abwehrhaltung

Das Nein von Unionsfraktionschef Volker Kauder fiel nicht ganz so kategorisch aus. Wenn der Verhandlungspartner Gesprächsbedarf habe, werde über diese Punkte natürlich gesprochen. Kauder schob aber rasch nach, dass eine Bürgerversicherung für die Union nicht in Frage komme. Auch bei anderen Punkten sei er skeptisch.

Der sächsische CDU-Landeschef Kretschmer sagte, man könne über alles reden. Er könne sich aber nicht vorstellen, dass die Union der SPD bei befristeten Arbeitsverträgen entgegenkomme. Auch der Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutz müsse ausgesetzt bleiben. Er könne sich eine Härtefallregelung vorstellen in einem "ganz engen, begrenzten Maße für diejenigen, die in allergrößter Not" seien. Der Thüringer CDU-Vorsitzende Mike Mohring warnte, die SPD dürfe nicht all das aufkündigen, was bei der Sondierung einstimmig formuliert worden sei.

Klingbeil sieht seine SPD im Vorteil. Bildrechte: IMAGO SPD-Generalsekretär Klingbeil rechnet sehr wohl mit Zugeständnissen der Union. Klingbeil sagte am Montagmorgen in der ARD, die Union habe verstanden, dass die SPD überzeugt werden müsse. Er setze darauf, dass es eine Härtefallregelung beim Familiennachzug geben werde. Der sächsische SPD-Vorsitzende Martin Dulig erwartet schwierige Verhandlungen. Er sagte MDR AKTUELL, es werde noch "ein harter Ritt", auch um die SPD.

SPD-Basis hat das letzte Wort

Die SPD-Spitze ist darauf angewiesen, nach den Koalitionsverhandlungen der Partei einen Erfolg vorweisen zu können. Schließlich wurde beim Sonderparteitag in Bonn überdeutlich, dass große Teile der SPD mit dem Sondierungsergebnis nicht zufrieden sind. Am Ende muss einem Koalitionsvertrag auch die SPD-Basis zustimmen. Der Ausgang dieser Urabstimmung ist offen.

Jusos bleiben beim Nein