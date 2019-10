Beinahe jeder sechste Fernverkehrszug der Deutschen Bahn kam 2018 und bis September 2019 unpünktlich, das heißt mit einer Verspätung von sechs Minuten und mehr an den Fernverkehrsbahnhöfen in Mitteldeutschland an. Das geht aus Zahlen hervor, die in einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Anfrage des FDP-Obmanns im Verkehrsausschuss des Bundestages, Torsten Herbst, enthalten sind. Die Antwort liegt auch MDR AKTUELL vor.

Bahnhof Bad Schandau: Fernzüge hatten hier in diesem Jahr bislang die schlechtesten Pünktlichkeitswerte. Bildrechte: dpa

Von Januar bis September 2019 waren die Fernverkehrszüge in Bad Schandau, Saalfeld und Eisenach am unpünktlichsten. Im sächsischen Bad Schandau, wo allerdings auch die verspätet aus Tschechien einlaufenden Eurocity-Züge ins Kontor schlagen, waren in diesem Jahr bislang nur 70,6 Prozent der Fernverkehrszüge pünktlich. Das heißt: Mehr als jeder vierte Fernzug war an diesem Bahnhof unpünktlich.



Am pünktlichsten waren die DB-Fernzüge im Vorjahr 2018 in Riesa, Dresden-Neustadt sowie im sachsen-anhaltischen Köthen. Im laufenden Jahr 2019 liefen die Fernverkehrszüge bislang am pünktlichsten an den Bahnhöfen in Hermsdorf-Klost in Thüringen, am Flughafen Leipzig/Halle sowie im thüringischen Stadtroda ein.