Beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sollen Führungskräfte schon 2014 von Unregelmäßigkeiten in der Bamf-Außenstelle in Bremen erfahren haben. Das berichtet das Magazin "Der Spiegel" und beruft sich auf interne Aufklärer des Bamf.

Demnach erhielten sieben Führungskräfte Hinweise darauf, dass es in zahlreichen Fällen "Bevorteilungen bei Entscheidungen über syrische Asylanträge" gegeben haben soll. Ein Bamf-Mitarbeiter habe empfohlen, zu prüfen, ob in den verdächtigen Fällen nach Recht und Gesetz entschieden worden sei oder ob sachfremde Erwägungen eine Rolle gespielt hätten.

Wie der "Spiegel" weiter berichtet, hat Bamf-Chefin Jutta Cordt bei ihrer Anhörung am Dienstag im Innenausschuss des Bundestages nicht auf die Frage antworten können, warum niemand die Warnung ernst genommen habe.

Im April war bekannt geworden, dass die Bremer Außenstelle des Bamf zwischen 2013 und 2016 in mindestens 1.200 Fällen Asylanträge zu Unrecht bewilligt haben soll. Gegen die frühere Leiterin der Behörde und weitere Beschuldigte wird deshalb ermittelt. Darunter sind Anwälte und Dolmetscher.

Der Ex-Leiterin wird unter anderem vorgeworfen, das Vier-Augen-Prinzip missachtet zu haben. Ihr Anwalt Erich Joester sagte dazu Radio Bremen, dem NDR und der "Süddeutschen Zeitung", das sei "ein Stück aus dem Tollhaus". Das Vier-Augen-Prinzip sei von der Bamf-Zentrale erst Anfang September 2017 in Kraft gesetzt worden. Die überprüften Fälle bezögen sich aber auf den Zeitraum von März 2013 bis August 2017. Man könne niemandem vorwerfen, eine Vorschrift missachtet zu haben, wenn es diese Vorschrift noch gar nicht gegeben habe.

Joester erklärte zugleich, seine Mandantin habe kein Geld angenommen. Sie habe auch kein Geld an Anwälte überwiesen, die dafür Asylsuchende gezielt nach Bremen gebracht haben sollen. Die Verfahren seien vielmehr wegen Überlastung anderer Außenstellen und mit Wissen der Nürnberger Zentrale nach Bremen verlegt worden. Joester bemängelte zugleich, dass seiner Mandantin bisher kein Gehör gewährt wurde. Sie werde von ihren eigenen Vorgesetzten vorverurteilt.

Die frühere Bamf-Chefin in Bremen hatte sich selbst vor wenigen Tagen erstmals öffentlich zu den Vorwürfen geäußert. Sie sagte, für sie hätten stets Menschen in Not gezählt, nicht die blanken Zahlen. Sie habe niemals Geld genommen. Der Vorwurf der Korruption sei daher lächerlich.