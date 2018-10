In Berlin wollen am heutigen Samstag Zehntausende Menschen aus dem ganzen Bundesgebiet für eine offene und solidarische Gesellschaft demonstrieren. Unter dem Motto "#Unteilbar - Solidarität statt Ausgrenzung" rufen mehr als 4.500 Organisationen und Einzelpersonen dazu auf, gegen Rassismus, Ausgrenzung und den Rechtsruck in der Gesellschaft zu demonstrieren.