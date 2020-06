Philipp Amthor droht das Schicksal einer politischen Sternschnuppe. Fast drei Jahre lang erschien er wie ein überraschend helles Licht im Berliner Kosmos. Nun droht er zu verglühen. Mit 27 Jahren. Korruption lautet der Vorwurf. Amthor hat gegen die Anstandsregeln des politischen Geschäfts verstoßen: Man lässt sich nicht auf Luxusreisen einladen. Man nimmt keine zwielichtigen Direktorenposten an. Man lässt sich nicht mit Geld oder Aktienoptionen belohnen für die Rolle des politischen Türöffners für ein Unternehmen. Philipp Amthor verlief sich im Labyrinth des Lobbyismus.

Opfer der eigenen Eitelkeit

Amthor wollte Aufmerksamkeit. Er wollte dazugehören. Sein Lebenslauf hilft vielleicht, diesen Wunsch besser zu verstehen: Aufgewachsen ist er in Torgelow in Mecklenburg-Vorpommern, vielen ehemaligen NVA-Soldaten bekannt als Land der drei Meere: Waldmeer, Sandmeer, nichts mehr. Als Sohn einer alleinerziehenden Mutter, vom Beruf Werkzeugmacherin, war es "kein Leben mit goldenem Löffel im Mund", wie Amthor selbst sagt. Von Torgelow aus versuchte er den sozialen Aufstieg.

Amthors Markenzeichen: Seitenscheitel, Anzug, Krawatte und Deutschlandabzeichen am Revers. Bildrechte: imago images/photothek Sicher kein leichter Weg und nur zu schaffen, indem er in die Rolle des Außenseiters schlüpfte. Denn wer in Torgelow wird mit 15 schon Mitglied der Jungen Union? Er veränderte sein Äußeres. Seine Markenzeichen wurden Seitenscheitel, Anzug, Krawatte und Deutschlandabzeichen am Revers. Damit fiel er auf. Selbst der Kanzlerin. Und das wollte er auch. Ungewöhnlich auch für sein Alter die konservativen Ansichten. Gegen die gleichgeschlechtliche Ehe, gegen Abtreibung. Er ließ sich katholisch taufen und wurde Jäger.

"Fipsi" hat sich übernommen

Trotzdem wirkte er oft wie ein neunmalkluges Kind. All dies machte ihm nicht nur Freunde in den eigenen Reihen. Dafür spricht sein respektloser Spitzname "Fipsi" in Unionskreisen. In seiner Heimat allerdings loben sie Amthor für seine Fähigkeit zuzuhören – und brechen nicht gleich den Stab über ihn. Aber er hat sich beim Spagat zwischen der Berliner Welt und der Heimat in Vorpommern übernommen.