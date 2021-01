Es war dann ein Bild und die Sprache in der dazugehörigen Nachricht, die mich in unserem linguistischen Krieg zum Rückzug bewegten. Es war ein Erlebnis bei einer etwas ruppigen Demonstration in Berlin wenig später. Ich sah, wie ein Wurfgeschoss einen Polizisten traf. Er brach zusammen, Kollegen zogen ihn zurück. Dem Verletzten wurde der Helm abgenommen. Zu sehen war das schmerzverzerrte Gesicht einer Polizistin. Am nächsten Tag war in der Polizeimeldung nur von sieben verletzten Polizisten die Rede, aber nicht von verletzten Polizistinnen. Doch die musste es gegeben haben, mindestens eine. Und so ist es immer bei derartigen Meldungen. Die mangelnde Berücksichtigung der uns schützenden und nun verletzten Frau ärgerte mich. Doch so läuft es auch im täglichen Journalismus oft. Wir reden in unseren Beiträgen von Arbeitern, von Lehrern, von Ärzten, von Soldaten. Ungleichheit oder auch ungleiche Behandlung von Frauen findet in der Sprache über das sogenannte generische Maskulinum statt. Es begegnet uns im Alltag, ohne dass wir uns daran stören: Mit dem Schild "Radfahrer absteigen" oder der Bezeichnung "Bürgeramt".