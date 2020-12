Merkel hat die Maßnahmen so geschickt ausbalanciert, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen nicht die Kernindustrien treffen. Die Betroffenen in Kultur, Gastronomie und Hotellerie bekommen, wenn sie ehrlich gegenüber dem Finanzamt im letzten Jahr waren, so viel Geld, mit denen viele die Krise überstehen können. Die damit verbundene Schuldverschreibung für die folgenden Generationen wird den Deutschen ja nicht persönlich zugestellt.



Und so kann Angela Merkel hoffen, dass es zur Wahl im September 2021 viele Artikel geben wird, die ihren Abgang bedauern, ihr nachtrauern. Das geflügelte Wort von den "großen Fußstapfen", in welche die Nachfolgerin oder der Nachfolger treten müssen, wird oft strapaziert werden. Angela Merkel wird ihren letzten Kampf scheinbar gewonnen haben. Aber ob es für den gewünschten Ruhm für die Ewigkeit reicht? Wie heißt es so schön, in die Zeitung von heute wickelt man morgen den Fisch ein.