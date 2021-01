Merz ist zum zweiten Mal an sich selbst gescheitert. Der Kandidat der Herzen der CDU-Basis erreichte mit einer kühlen Rede nicht die Herzen der Delegierten. Er hat zwar die Finger in die durch die Corona-Krise aufgebrochenen wirtschaftlichen Wunden gelegt, kam aber sehr arrogant rüber.

Darauf hat Merz auch weiter keine Lust. Das zeigt sein vergiftetes Angebot, Wirtschaftsminister zu werden, auch wenn die Stelle noch von Peter Altmaier besetzt ist. Merkel hat es deshalb zu Recht abgelehnt, weil sie entscheidet, wer an ihrem Kabinettstisch Platz nehmen darf und dazu gehört sicher nicht ihr Intimfeind Friedrich Merz. Er hat sicher mit diesem brachialen Vorgehen viele Sympathien in der Partei verspielt und sich auch als schlechter Verlierer gezeigt. Trotzdem steht vor Laschet die Aufgabe, Merz' Gefolgschaft stärker in die Partei zu integrieren. Nur so kann er die Spaltung überwinden, die das Wahlergebnis zeigt. Genau daran ist vor ihm Annegret Kramp-Karrenbauer gescheitert, weil es ihr an Führungsstärke mangelte. Die muss Laschet nun gleich beweisen.