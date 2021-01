Was passiert, wenn das Gefühl von Alleinsein in Einsamkeit kippt? Das kann die Psyche schwer belasten. Wie sehr, lässt sich wissenschaftlich wohl erst nach dem Ende der Pandemie beurteilen. Depressionen und Angststörungen müssen nicht, aber können eine Folge sein.



Die Sorgentelefone zumindest glühen heiß. Über die Weihnachtsfeiertage standen sie kaum still.



Und realistisch gesehen, wird sich an der Situation bis zum Frühjahr nichts ändern. Die politischen Entscheidungsträger versuchen es deswegen mantramäßig mit Durchhalteparolen: "Nur wir alle zusammen können es schaffen." Doch was, wenn die Appelle an den Zusammenhalt nicht mehr wirken in einer Zeit, in der jeder am besten für sich sein soll?