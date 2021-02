Wissler und Hennig-Wellsow haben nicht viel Zeit zum Eingewöhnen. Im Frühsommer wird in Sachsen-Anhalt gewählt, im Herbst im Bund sowie in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Thüringen. Allerdings ist die Partei in einem schlechten Zustand, auch wenn es Riexinger und Kipping schönreden. Im Osten hagelte es in den letzten Jahren nur Wahlniederlagen und Verluste – bis auf den Sonderfall Thüringen. Aus der Parteizentrale wird kolportiert, da sei ein strukturelles Problem der Ostverbände. Aber ist Katja Kipping nicht Mitglied im Landesverband Sachsen? Im Westen sind die Zuwächse marginal. Man tröstet sich mit einer Regierungsbeteiligung in Bremen, der ersten im Westen. Aber in allen westdeutschen Flächenländern (bis auf Hessen) ist die Partei nicht in den Landtagen vertreten. Im Bund stehen die Umfragen zwischen sechs bis acht Prozent. Das ist gefährlich nah an der politischen Abstiegszone.