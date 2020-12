Machen wir uns doch einmal ehrlich! Nimmt uns Corona in diesem Jahr nicht eine große Last von den Familienseelen? Wer kennt nicht die Debatten am Abendbrottisch – zwei, drei Monate vor dem Fest? Fahren wir zu deinen oder zu meinen Eltern? Und wer dann bei der Diskussion den Kürzeren zieht, stottert sich am Telefon gegenüber der Mutter eine unglaubwürdige Ausrede zurecht, warum man zu den Schwiegereltern fährt.

Alternativ gibt es die Stressvariante, am Weihnachtstag den einen und am ersten Feiertag den anderen Eltern den Weihnachtsbesuch abzustatten. Aber bei wem zuerst? Daran sollen schon einige Ehen gescheitert sein. Einer schmollt immer. Vor alldem könnte uns also Corona in diesem Jahr bewahren. Wir würden zurückfallen auf das Ur-Weihnachtsfest vor 2020 Jahren im Stall neben einer Herberge in Bethlehem mit Maria, Josef und dem kleinen Jesus in der Krippe.



Mein Nachbar brachte es prosaischer auf den Punkt: "Zwei Drittel sind doch froh, dass die bucklige Verwandtschaft nicht kommt."

Denkfehler beim "Teil-Lockdown"

Aber die Politik misstraut dieser Erfahrung des Normalbürgers. Weihnachten muss das Fest der ganzen Familie sein! Mit allen Risiken und Nebenwirkungen! Auch in Corona-Zeiten! So wurde es im November von Angela Merkel, Markus Söder und der ganzen Truppe von Landesregierenden an den Bildschirmen in den Staatskanzleien als eine Art Heilsversprechen verkündet.

Einzige Bedingung: Wir Bürger müssen bis dahin hübsch artig sein, Abstand halten, Maske tragen, Hände waschen und Zimmer lüften. Ich fühlte mich ein wenig an meine Kindheit erinnert.