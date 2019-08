Nach fünf Jahren in Großbritannien kehrte eine Kollegin von mir nach Deutschland zurück. Um sich wieder an das Land zu gewöhnen, machte sie eine Reise quer durch Deutschland, Ost wie West. Irgendwann stand sie vor meiner Bürotür, sie erkenne dieses Land nicht wieder. Besonders Görlitz hatte es ihr dabei angetan. Alles hübsch saniert, neuer Glanz für die alten Bauten und trotzdem würden viele Menschen dort AfD wählen. Für sie ein absolutes Rätsel.



Wenig später ärgerte sich ein Kommentator ostdeutscher Herkunft in den „Tagesthemen“ darüber, dass viele Führungspositionen in Ostdeutschland von Westdeutschen besetzt sind und erntete dafür heftigen Protest aus den „alten Ländern“ in den sozialen Medien: „Der Osten fühlt sich fremd im eigenen Land, weil man in Teilen nicht in der Gegenwart ankommen will.“ „Aufbaugelder gibts nur für Ost. Hier zerfällt alles und drüben alles Saniert. Da möchte man so einen OssiTroll mal schütteln bis dem seine Sommersprossen kotzen.“ Noch immer ist Ostdeutschen nicht klar, dass …wir Bonn aufgaben, wir immer noch zahlen, wir euch trotzdem wollen.“

Der undankbare Ossi

Bundeskanzler Helmut Kohl kurz nach der Wende bei einem Bad in der Menge im thüringischen Heiligenstadt. Bildrechte: dpa Der Ostdeutsche das unbekannte und undankbare Wesen. Kurz vor den Landtagswahlen wird in vielen Artikeln versucht, dem „Ossi“ als Untersuchungsobjekt auf den Grund zu gehen. Doch er zeigt sich widerspenstig. Rätselte man bis vor wenigen Jahren, warum er trotz neuer Autobahnen und hübscher Innenstädte die Linke oder davor die PDS wählte, fragt man sich nun, warum bis zu einem Viertel seiner Art der AfD ihre Stimme geben wollen?

Das Trauma der Wendejahre

Leider bleiben viele dieser Expertisen an der Fassade der schön sanierten Häuser hängen und blicken nicht dahinter. So schwer ist es doch gar nicht. Die Formel ist recht einfach: Während sich für die Brüder und Schwestern im Westen 1990 nichts änderte, nur dass das Land Bundesrepublik größer wurde, änderte sich für die Ostdeutschen alles.

Statt blühender Landschaften blüht 2004 ein Forsythienstrauch vor einer verfallenen Werkhalle des ehemaligen Schwermaschinenbaukombinates "Ernst Thälmann" in Magdeburg. Bildrechte: dpa Von heute auf morgen sollten sie sich in einem neuen System zurecht finden. Dann verloren sie ihre Arbeit und mussten neue Berufe lernen. Sie wurden zu Pendlern, weil der alte Betrieb um die Ecke von der Treuhand geschlossen wurde. Wer auf dem Lande wohnte, erlebte, wie der Bus immer seltener fuhr, bis er überhaupt nicht mehr kam. Die Schule verschwand, der Konsum schloss. Sie mussten zusehen, wie erst ihre Nachbarn, dann die eigenen Kinder in den Westen zogen, weil es dort einfach mehr zu verdienen gab und gibt.



Die Ostdeutschen nahmen das alles auf sich in der Hoffnung auf ein besseres Leben, die beredten blühenden Landschaften. Aber selbst nach dreißig Jahren ist ihre Arbeit nur 80 Prozent der Löhne im Westen wert, obwohl sie meist sogar länger arbeiten. Es soll sogar immer noch Investoren geben, die das Lohnniveau in Gera nicht mit Kassel vergleichen, sondern mit den Billiglöhnen in Pakistan. Noch Fragen?

Wenig Verständnis in Westdeutschland

Manchmal hat es auch was mit Sensibilität zu tun. Beispiel EU-Osterweiterung. Was die westdeutsche Elite als Erfüllung des europäischen Traums erlebte, wurde für viele Ostdeutsche im Grenzbereich zu Osteuropa zum Trauma. Dass die Fallhöhe zwischen Osteuropa und Deutschland mit offenen Grenzen ganz erhebliche Probleme durch Grenzkriminalität geben würde, hätte die Politik voraussehen können.

Doch bis heute ist vielen westdeutschen Politikern nicht klar, dass man die Grenze zu Frankreich, nicht mit der Grenze nach Polen vergleichen kann. Sie wundern sich immer noch, warum gerade dort die AfD in Brandenburg und Sachsen ihre Hochburgen hat.

Wenn Verdrängen nicht mehr hilft

Aber warum wollen dann auch so viele Thüringer AfD wählen? Weil Verdrängen nur eine Weile hilft. Nach 30 Jahren und ein wenig Wohlstand werden den Ostdeutschen die Verluste und Verwundungen aus den Wendejahren erneut bewusst. Dazu brauchte es allerdings auch einen äußeren Anlass. Das war 2015 die Flüchtlingskrise.

Wenn selbst der Aufschwung Ost verfällt ... Bildrechte: dpa Während die Ostdeutschen immer das Gefühl hatten und es ihnen auch vermittelt wurde, die armen Verwandten zu sein, die den Westdeutschen auf der Tasche liegen, wurden die Flüchtlinge mit offenen Armen empfangen. Was aus Barmherzigkeit und Mitmenschlichkeit nötig war und möglich wurde, war vorher den Ostdeutschen, besonders in den ländlichen Regionen aus Sparsamkeit verwehrt worden. Der Bus fuhr wieder, die Schule blieb. Und die Herzlichkeit, die den Flüchtlingen zuteil wurde, hatten sie lange vermisst.

AfD ersetzt Linke als ostdeutsche Kümmerpartei

Früher gab es noch die Kümmererpartei PDS, später die Linke, die sich um die Ostdeutschen sorgte und dieses Gefühl der mangelnden Wertschätzung auffing. Wenn ich in den 90er Jahren in Dresden zu den Themen Rente, Miete, Abtreibung für Beiträge recherchierte, landete ich immer bei Christine Ostrowski, einer PDS-Politikerin. Heute ist der Anschluss wahrscheinlich tot. Teile der Linken fremdeln vielmehr mit ihren einstigen Wählern.

Dafür springt die AfD ein. Mit Ostalgie. „Die Wende vollenden“, „Der Osten steht auf“, lauten die Slogans auf den AfD-Plakaten. Sie erinnern an die Zeit vor dreißig Jahren. Damals war vieles möglich ohne ewige Debatten und die langen Wege, die man in der Demokratie gehen muss. Mit friedlichen Demonstrationen wurde 1989 ein Land, ein System innerhalb weniger Wochen gekippt.

Eingaben als wirksames Mittel

Schon zuvor hatten die DDR-Bürger gelernt, dass man mit einer sogenannten Eingabe mehr erreichen konnte, als sich in der Schlange hinten anzustellen. Nun ist der Wahlzettel die Eingabe und der Gang zur Wahlurne für viele Ostdeutsche eine friedliche Demonstration wie vor 30 Jahren. Sie hoffen, dass sich nach dem Wahltag alles ändert. Jedenfalls kann man es so in den sozialen Netzwerken nachlesen. Ich schwanke dann immer, ob es Naivität oder wirklicher Glaube ist. Aber so einfach lässt sich das Rätsel um die Stimmung in Ostdeutschland nicht lösen.