Suchen Sie eine neue berufliche Herausforderung? Mögen Sie Stress ohne Ende? Gefällt Ihnen das Gefühl, dass alle gegen Sie sind? Dann bewerben Sie sich jetzt um das "schönste Amt neben Papst" laut Franz Müntefering: den SPD-Vorsitz.

Sie müssten allerdings je nach Geschlecht noch eine Frau oder einen Mann finden, der genauso altruistisch ist wie Sie und mit Ihnen als Doppelspitze bereit ist, die älteste Partei Deutschlands entweder abzuwickeln oder zu neuen Höhen zu führen. Ersteres ist nach dem Stand der Dinge wahrscheinlicher. Im letzten ARD-Deutschlandtrend lag die SPD bundesweit nur noch bei zwölf Prozent.

Spitzenpersonal drückt sich vor der Verantwortung

Schwesig, Schäfer-Gümbel und Dreyer haben bereits abgewinkt. Bildrechte: dpa Alle, die wissen, was sie im Job als SPD-Parteivorsitzender erwartet, haben schon abgewinkt: Olaf Scholz, Manuela Schwesig, Malu Dreyer, Stephan Weil, Thorsten Schäfer-Gümbel, Hubertus Heil … Sie saßen im Parteipräsidium daneben, als die Partei ihre drei letzten Vorsitzenden Sigmar Gabriel, Martin Schulz und Andrea Nahles richtete oder zur Flucht aus dem Amt trieb.



Und man könnte die Reihe fortsetzen: Kurt Beck und Matthias Platzeck. Auch Franz Müntefering wurde mal verjagt, übrigens durch die nun gescheiterte Andrea Nahles, bis er später als vermeintlicher Retter wieder an Bord geholt wurde, aber den Niedergang der SPD auch nicht verhindern konnte.

Bisherige Bewerber weitgehend unbekannt

Ein paar eher weitgehend Unbekannte wagten bisher den Schritt ins Licht und bewerben sich nun: Michael Roth und Christina Kampmann, Karl W. Lauterbach und Nina Scheer. Dazu wird immer wieder das ungleiche Duo Gesine Schwan und Kevin Kühnert genannt. Beide haben sich aber noch nicht bekannt.

Mehrheitsbeschaffer für Merkel

Was einen erwartet als SPD-Vorsitzender ist eine Art politisches Dschungelcamp. Der Genosse, der neben einem sitzt, kann ganz schnell dein ärgster Feind werden. Alle finden, dass du deine Aufgabe nicht richtig erfüllst und voten gegen dich, auch wenn viele Parteimitglieder gar nicht mehr so richtig wissen, was eigentlich die Aufgabe der SPD ist. Die Partei scheint in den letzten anderthalb Jahrzehnten vor allem Mehrheitsbeschaffer für Angela Merkel zu sein.

Schröder abgekanzelt

Angefangen 2005. Schröder hatte sicher ein paar Glas zu viel getrunken, als er Merkel in der Elefantenrunde abwatschte, aber aus gutem Grund.

Altkanzler Gerhard Schröder Bildrechte: imago/Future Image Denn wer hatte in der SPD erwartet, dass Schröder nach Hartz IV und den Protesten fast gleichauf mit Merkel bei der Bundestagswahl durchs Ziel gehen würde. Die SPD hätte einfach abwarten müssen, bis die FDP übergelaufen wäre, denn für Schwarz-Gelb reichte es nicht. Aber nein. Sie lief selbst mit fliegenden Fahnen zu Merkel über.



Goodbye Schröder, einem recht erfolgreichen Kanzler, der wenigstens Reformen anging und Deutschland vor der Teilnahme am Irak-Krieg bewahrt hatte. So viel zum Thema Loyalität in der SPD. Welche Reformen hat eigentlich Merkel bis heute angegangen?

Nach einem Gespräch umgekippt

Nach dem Wahldebakel 2017 und dem Scheitern von Jamaika kippt man nach einem Gespräch bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier um, stellt nicht mal die Forderung, dass Angela Merkel nicht mehr Verhandlungsführerin der Union sein könne. Was hatte die SPD zu verlieren?

Eigene Erfolge werden schlecht verkauft

Es ist ja nicht so, als würde die SPD in den zahlreichen Regierungsjahren an der Seite der Union nichts durchgesetzt haben. Mindestlohn, Rente mit 63, Teilzeitgesetz, bessere Integration von Langzeitarbeitslosen, Verbesserungen für Familien mit Kindern. Nur ist man ganz schlecht im Verkauf der eigenen Erfolge, sodass alles immer bei der CDU und bei Angela Merkel einzahlt.

Auch mal mit Koalitionsbruch drohen

Auch das liegt nicht nur an den Pressestellen, sondern auch an der Überzeugungskraft des politischen Personals. Oft fehlt die letzte Konsequenz, wie zum Beispiel bei der Grundrente, auch mal mit einem Koalitionsbruch zu drohen, wenn man seine Interessen nicht durchsetzen kann.

Schockstarre vor den Wahlen in Ostdeutschland

Eine aktuelle Umfrage sieht die SPD in Sachsen einstellig. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Momentan befindet sich die SPD in einer Schockstarre nach dem Ergebnis der Europawahlen. Sie wartet auf den nächsten Halt auf dem Weg zum Abgrund und hofft, dass es nicht so schlimm wird: die Wahlen in Ostdeutschland.



Die Prognosen stehen allerdings dagegen. Die Wahlkämpfer der Partei vor Ort versuchen durch Selbstverleugnung ein neuerliches Debakel abzuwenden. Entweder ganz klein neben dem Schriftzug "EIN Brandenburg" oder entfärbt blass in Sachsen oben in der Ecke bei dem Slogan "Es ist dein Land" zeigen sie auf ihren Plakaten das Etikett der Partei.

Kandidat im Vordergrund, Partei im Hintergrund