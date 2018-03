In verschiedenen Ländern laufen Modellversuche, in der Schweiz gab es eine Volksabstimmung dazu - die jedoch keine Mehrheit fand. Knackpunkt bei allen Modellen ist die Höhe der monatlichen Zahlung und mithin die Finanzierung.

In diese Richtung zielte die jüngste Volksabstimmung in der Schweiz. Details wie die Höhe und die durchaus umstrittene Finanzierung wurde bewusst aus dem Gesetzesentwurf ausgeklammert. Es hieß lediglich, ein Grundeinkommen solle der Bevölkerung ein menschenwürdiges Dasein und die Teilnahme am öffentlichen Leben ermöglichen. Im Gespräch waren 2.500 Schweizer Franken, was auf deutsche Verhältnisse bezogen etwa 1.100 Euro entspricht. Im Gegenzug sollten Sozialleistungen bis zu diesem Betrag wegfallen.