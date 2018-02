Mitteldeutschlands größte Krankenkasse verspricht eine Menge: Einen Zuschuss zur professionellen Zahnreinigung, Geld für Alternativmedizin und - wer sich fit hält und zur Vorsorge geht - wird belohnt, verspricht die Werbung der AOK plus: "Sammeln Sie viele Bonuspunkte. Dafür gibt es attraktive Geldprämien oder zahlreiche Vorteile über unsere Partner aus dem Sport und Gesundheitsbereich."

Im Versicherungsdeutsch klingt das weniger schmissig: Prämien wie Fitness-Tracker oder Geld für Homöopathie heißen hier Satzungsleistungen. Die gut 100 gesetzlichen Krankenkassen dürfen in geringem Umfang selbst entscheiden, was sie anbieten, erklärt Josef Hecken, Vorsitzender des Gemeinsamen Bundesausschusses, dem wichtigsten Gremium im deutschen Gesundheitswesen. Er ordnet das als Werbeaktionen ein, denn jede Kasse versuche Patienten zu gewinnen, von denen ein niedriges Risiko ausgehe, dass sie krank würden. "Da gehen die Kassen, die sich modern generieren, die auf junge Akademiker oder Fitness-Gurus ausgerichtet sind, hin und sagen: Wir bezahlen Dir einen Schrittzähler."

Medizinisch sei all das nicht notwendig, sagt Hecken. Im gemeinsamen Bundesausschuss wird entschieden, was die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen. Darin sitzen jeweils fünf Vertreter der Krankenkassen, fünf Vertreter der Ärzte, Zahnärzte und Krankenhäuser und drei unparteiische Mitglieder.

Kaum Unterschiede bei den Leistungen innerhalb der Kassen. Bildrechte: colourbox

Nach mühseligen Vorarbeiten und mit der Unterstützung von zwei wissenschaftlichen Instituten würden hier die Entscheidungen fallen, was eine gesetzliche Krankenversicherung zahlen muss: von Medikamenten, über Vorsorge bis hin zu Therapien im Krankenhaus.



Das ist für alle gesetzlichen Krankenkassen bindend. Egal ob AOK, DAK oder Techniker – die Leistungen sind zu 95 Prozent gleich. Bezahlt wird, was medizinisch erforderlich ist. Für die Kunden hat das einen großen Vorteil: Es spielt zum Beispiel keine Rolle, in welcher Kasse ein Krebspatient versichert ist. Und der kann zudem recht problemlos wechseln.