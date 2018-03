In Deutschland sind vor allem Feinstaub und NO2 für die Luftverschmutzung verantwortlich, also Stickstoffdioxid. Dieselautos sind da eine der Hauptquellen. Aber auch die Verbrennung von Öl, Gas, Holz und Kohle verschmutzt unsere Luft stark. Festgelegt werden die Grenzwerte von der Europäischen Union.

Stickstoffdioxid-Grenzwert entspricht WHO-Vorschlag

Gemessen werde in Mikrogramm pro Kubikmeter, erklärt Marcel Langner vom Umweltbundesamt: "Jeder Grenzwert ist immer ein politischer Grenzwert. Es gibt wenige Fälle, bei denen die wissenschaftliche Erkenntnis eins-zu-eins in einen Grenzwert umgesetzt worden ist. Das ist zum Beispiel beim NO2 der Fall. Beim Feinstaub schon nicht mehr. Da ist der Grenzwert doppelt so hoch im Vergleich zu dem, was die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt."

NO2-Grenzwert Der Grenzwert für NO2 beträgt für das Jahresmittel 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Außerdem gilt ein Ein-Stunden-Höchstwert von 200 Mikrogramm/Kubikmeter der maximal 18 mal im Jahr überschritten werden darf.



Beide Grenzwerte entsprechen exakt den Vorschlägen der WHO. Die Weltgesundheitsorgansiation bezog sich auf Studien, wonach Asthmakranke bei einer kurzfristigen Belastung von 375 Mikrogramm und mehr eine bronchiale Reaktion zeigten und bei Kindern, die mehrere Wochen einer NO2-Konzentration von mehr als 30 Mikrogramm/Kubikmeter (etwa durch Gasöfen) ausgesetzt waren eine 20-Prozentige Erhöhung von Atmerwegserkrankungen festgestellt wurde. Multipliziert mit einem Sicherheitsfaktor schlug sie o.g. Grenzwerte vor. Quelle: Umweltbundesamt

WHO-Empfehlungen und wissenschaftliche Studien fließen also in die Festlegung der Grenzwerte mit ein. Aber nicht nur. In politischen Verhandlungen zwischen den EU-Ländern wird genauso geschaut, welche Grenzwerte aus wirtschaftlicher Sicht überhaupt umgesetzt werden können, so Langner: "Die Mitgliedsstaaten haben in den Verhandlungen gesagt: Ein so niedriges Niveau können wir wirtschaftlich nicht erreichen. Da müsste man wirklich sehr drastische Maßnahmen ergreifen. Das geht vom Verbot der Kohlefeuerung in Polen bis hin zum Verbot von Silvesterfeuerwerken." Die Grenzwerte sind also ein Kompromiss.

Komplizierte Berechnung zur Zahl der Toten

Am Jenaer Uniklinikum beschäftigt man sich seit Jahren mit den Auswirkungen der Luftverschmutzung auf unsere Gesundheit. Aktuell wurde festgestellt, dass selbst ein kurzfristiger Anstieg von Stickoxiden das Herzinfarktrisiko in etwa verdoppelt. An der Studie mitgewirkt hat Florian Rakers, Mediziner am Jenaer Uniklinikum.

Er sagt, dass die Todesfälle durch schlechte Luft nicht einzeln ausgezählt werden: "Diese Zahl ist die Berechnung einer statistischen Hochrechnung, in die verschiedene Studien einfließen. Sie haben sich allesamt mit Luftverschmutzung und verschiedenen Erkrankungen beschäftigt. Aus dieser großen Datenmenge haben wir dann errechnet, wie viele Tote mehr durch Luftverschmutzung verursacht werden."

Rauchen und Übergewicht schlimmer als dreckige Luft

Bis zu 80.000 seien das allein im Jahr 2014 in Deutschland gewesen, sagt die Europäische Umweltagentur. Laut Rakers ist das eine hohe Zahl. Allerdings gebe es noch weit größere, individuelle Risikofaktoren: "Dazu gehört an erster Stelle das Rauchen. An zweiter Stelle steht das Übergewicht. Dann kommen andere Erkrankungen."