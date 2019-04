22.500 Treuhandakten hat das Münchner Institut für Zeitgeschichte bisher aufgearbeitet – und das ist nur ein Bruchteil der vorhandenen Unterlagen. Aber ausreichend, um zu belegen, dass die Treuhandanstalt ein politischer Fehler war, der bis heute in den Neuen Bundesländern zu schweren Verwerfungen führt, ist der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, überzeugt.



"Sie hat dafür gesorgt, dass bei den Privatisierungen Millionen Menschen ihre Arbeitsplätze verloren haben und deshalb ist sie weiterhin ein Thema. Die Nachwirkungen spüren wir bis heute - unterschiedliches Lohn-Niveau in Ost und West, immer noch unterschiedliche Arbeitslosenquote ... Die Treuhand ist ein Negativsymbol in den Neuen Ländern. Und wenn man die Deutsche Einheit herstellen will, gehört auch Aufarbeitung der Treuhand dazu."