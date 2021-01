Alles in allem sei der Ausschuss mit seiner Arbeit so gut wie am Ende, sagt Robert Farle von der anderen Oppositionspartei in Sachsen-Anhalts Landtag, der AfD. Rückblickend seien die Sitzungen intensiv gewesen. Für den Abschlussbericht hält Farle eine Feststellung für wichtig: "Das wesentliche Versäumnis war eigentlich von der Spitze der Landesverwaltung von dem Innenminister Stahlknecht, dass er versagt hat bei einer akuten und aktuellen Einschätzung der Gefährdungslage um diesen Jom-Kippur-Feiertag". Das sei aus seiner Sicht der wesentliche Punkt und den könne man auch nicht beschönigen.

In zwei Sitzungen sollen noch Zeugen vernommen werden, dann geht es an den Abschlussbericht. Damit der noch vor den Wahlen im Juni im Landtag besprochen werden könne, müsse er im Frühling vorliegen, erklärt der Vorsitzende des Ausschusses Sebastian Striegel. Dann müssten auch Schlussfolgerungen aus dem Anschlag gezogen worden sein.

Aber am wichtigsten, sagt der Grünen-Politiker Striegel, scheine es ihm, dass man es schaffe, nach vorne zu schauen, darauf zu gucken, was sich aus dem Bisherigen lernen lasse und was in Zukunft besser gemacht werden könne und müsse. Dies sei auch sein erklärtes Ziel als Vorsitzender des Ausschusses. "Und da ist der Aspekt der Betreuung von Betroffenen eines solchen Verbrechens, eines solchen Anschlags, aber ich glaube auch insgesamt steht die Frage: Wie kann die Perspektive von Betroffenen in der Polizeiarbeit stärker gewürdigt werden?" Das sei für ihn eines der wichtigsten Themen.