Studie Schnelles Internet gegen die Abwanderung

Gegen den Bevölkerungsschwund im ländlichen Ostdeutschland empfiehlt eine Studie flächendeckendes schnelles Internet. In der Studie des Berlin-Institutes für Bevölkerung und Entwicklung und des Vereins Neuland 21 heißt es, ohne ein leistungsfähiges Kabel hätten die Dörfer im Wettbewerb um Einwohner gegenüber den Städten keine Chance. Zudem sollte die Politik bürokratische Hürden abbauen, um den Zuzug einer "urbanen Klientel" auf das Land zu fördern.

Eines der untersuchten Projekte ist das Kloster Posa in Zeitz Bildrechte: dpa

Unter dem Titel "Urbane Dörfer - wie digitales Arbeiten Städter aufs Land bringen kann" untersuchten die Studienmacher 18 Projekte in Ostdeutschland, wo junge, kreative Städter das Land für sich entdecken. Neuland-21-Gründerin Silvia Hennig erklärte, solche Projekte seien für demografisch angeschlagene Regionen eine große Chance. Die neuen Landbewohner arbeiteten in Wissens- und Kreativberufen, etwa als Programmierer und Grafikdesigner. Sie entwickelten und erprobten in Dörfern und Kleinstädten gemeinschaftliche Wohnformen und innovative Arbeitsmodelle. "Damit könnten sie Pioniere einer neuen Bewegung sein", sagte Hennig.