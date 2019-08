Kommunen müssen Plätze in Kindertagesstätten anbieten, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln in weniger als 30 Minuten erreichbar sind. Das geht aus einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz hervor.

Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass nach dem rheinland-pfälzischen Kindertagestättengesetz ein Kind ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr einen Anspruch auf einen Kita-Platz in zumutbarer Entfernung zum Wohnsitz habe. Zudem verschaffe das Sozialgesetzbuch des Bundes einem Kind ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt einen Anspruch auf einen Kita-Platz.

Im konkreten Fall bot die Stadt Mainz den Eltern des betroffenen Kindes einen Kita-Platz an, der mit öffentlichen Verkehrsmitteln 40 Minuten vom Wohnort entfernt war. Das Verwaltungsgericht Mainz hatte einen Eilantrag der Eltern dagegen noch abgelehnt.

Das dreijährige Kind hat spätestens ab dem 12. August einen Anspruch auf einen Kitaplatz in seiner Nähe. Es sei zudem aufgrund der Berufstätigkeit der Eltern für das Kind unzumutbar, bis Oktober auf einen Platz warten zu müssen, erklärten die Richter. Der in Vollzeit arbeitender Vater hatte sein Kind im Dezember 2018 bei der Stadt Mainz für einen Kitaplatz angemeldet. Die Mutter arbeitet in Teilzeit.