Die Richter in Karlsruhe müssen am Dienstag entscheiden, ob der Bundesnachrichtendienst (BND) weltweit den Telekommunikationsverkehr überwachen darf. Bürgerrechts- und Journalistengruppen sehen durch die Praxis die freiheitliche Demokratie in Gefahr. Sie hatten deshalb Verfassungsbeschwerde eingelegt.

Gesetz erlaubt Massenüberwachung

Das BND-Gesetz war Anfang 2017 in Kraft getreten. Es ermöglicht dem deutschen Geheimdienst, auch die Telekommunikation im Ausland zu überwachen. Das, was in der Behörde bereits seit vielen Jahren gängige Praxis war, war durch das BND-Gesetzt legalisiert worden. Das Gesetz erlaubt anlass- und verdachtsunabhängige Massenüberwachung der Kommunikation von ausländischen Journalisten im Ausland. Dies wollen die Kläger wieder abschaffen. Die Kläger, darunter "Reporter ohne Grenzen" sehen darin eine Verletzung der Pressefreiheit und des Fernmeldegeheimnisses.

BND im Ausland an Grundrechte gebunden?

Allein am größten Internetknoten der Welt, De-Cix in Frankfurt am Main, können laut Spiegel-Informationen täglich bis zu 1,2 Billionen Verbindungen ausgelesen werden. Der BND äußert sich zu den Zahlen nicht. Die tatsächliche Zahl der abgezweigten Verbindungen bleibe geheim.

Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) ist einer der Unterstützer der Klage. Er steht auf dem Standpunkt, dass das Gericht in Karlsruhe die Grundsatzfrage klären muss, ob deutsche Behörden im Ausland an die Grundrechte gebunden sind. Laut DJV verneint dies die Bundesregierung.

Anschläge verhindern

Die Bundesregierung hatte am Rande der Verhandlungen Mitte Januar erklärt, der BND brauche einen "breiten Zugang" zu Daten. Dies sei dann nötig, wenn etwa Anschläge auf Einrichtungen der Bundeswehr im Ausland verhindert werden sollen.