Die anlasslose Massenüberwachung des Bundesnachrichtendienstes im Ausland verstößt in ihrer jetzigen Ausgestaltung gegen Grundrechte. Das entschied das Bundesverfassungsgericht. Die Karlsruher Richter erklärten, das BND-Gesetz verletze die Pressefreiheit und das Fernmeldegeheimnis. Auch bei Überwachungsmaßnahmen außerhalb Deutschlands sei der Auslandsgeheimdienst an die in der Verfassung garantierten Grundrechte gebunden.

Änderung bis Ende 2021 verlangt

Die Richter verfügten, dass das Gesetz bis spätestens Ende 2021 überarbeitet werden muss. Geklagt hatten mehrere ausländische Journalisten, die sich dazu mit "Reporter ohne Grenzen" und anderen Medienorganisationen zusammengetan hatten. Sie sehen in dem Gesetz eine Verletzung der Pressefreiheit und des Fernmeldegeheimnisses. Der "Deutsche Journalistenverband" und die "Deutsche Journalisten Union" unterstützten die Klage.

Gesetz erlaubt Massenüberwachung

Das BND-Gesetz war Anfang 2017 in Kraft getreten. Es ermöglicht dem deutschen Geheimdienst, die Telekommunikation im Ausland anlasslos zu überwachen. Das, was in der Behörde bereits seit vielen Jahren gängige Praxis war, war durch das BND-Gesetzt legalisiert worden.

Allein am größten Internetknoten der Welt, De-Cix in Frankfurt am Main, können laut Spiegel-Informationen täglich bis zu 1,2 Billionen Verbindungen ausgelesen werden. Der BND äußert sich zu den Zahlen nicht. Die tatsächliche Zahl der abgezweigten Verbindungen bleibe geheim.

Anschläge verhindern