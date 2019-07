Die Bundesregierung ist verpflichtet, enge Familienangehörige von IS-Kämpfern nach Deutschland zurückzuholen. Mit dem Beschluss des Berliner Verwaltungsgerichts wird das Außenministerium aufgefordert, die Identität von drei minderjährigen Kindern in einem Flüchtlingslager im syrischen Kurdengebiet feststellen zu lassen und danach die Kinder und ihre Mutter nach Deutschland bringen zu lassen.

In der Eilentscheidung heißt es, die aus Niedersachsen stammende Mutter und die Kinder könnten sich auf die im Grundgesetz verankerte staatliche Schutzpflicht berufen. Die Zustände in dem Lager seien eine Bedrohung für das Leben der Kinder. Daher müsse der deutsche Staat tätig werden.



Die Bundesregierung sah sich für die Kinder zuständig, nicht aber für die Mutter. Das erste Urteil in dieser Sache ist noch nicht rechtskräftig, könnte aber Vorbildcharakter für viele ähnliche Fälle haben.