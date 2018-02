Nach inzwischen jahrelanger öffentlicher Debatte entscheiden die obersten deutschen Verwaltungsrichter am Dienstag darüber, ob Städte eigenmächtig Fahrverbote für Dieselfahrzeuge anordnen dürfen, damit Schadstoff-Grenzwerte in der Luft eingehalten werden.

Die Verwaltungsgerichte in Stuttgart und Düsseldorf hatten zuvor entsprechende Urteile gefällt und die Städte in die Pflicht genommen. Die Richter urteilten, dass die Behörden ihre Pläne zur Luftreinheit so verschärfen müssten, dass Grenzwerte möglichst schnell eingehalten werden. Geklagt hatte die Deutsche Umwelthilfe (DUH). Die Bundesländer Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen gingen gegen die Urteile vor.