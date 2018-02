Fahrverbote in Stuttgart So sollen in Stuttgart zunächst Fahrverbote für ältere Diesel bis Euro-4-Norm geprüft werden, für Euro-5-Autos soll es Fahrverbote frühestens ab September 2019 geben. Zudem fordern die Richter Ausnahmen, etwa für Handwerker und Anwohner. Auch in Düsseldorf müssten Fahrverbote "unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit" geprüft werden.