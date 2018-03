Frauen müssen in Formularen nicht in weiblicher Form angesprochen werden. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Die Richter in Karlsruhe wiesen die Revision einer Sparkassen-Kundin aus dem Saarland zurück.

Die 80-Jährige Marlies Krämer pocht darauf, auch in Formularen und Vordrucken mit "Kundin" und "Kontoinhaberin" angesprochen zu werden.