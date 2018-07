Supermärkte müssen die Schockbilder auf Zigarettenschachteln an der Ladenkasse nicht sämtlichen Kunden präsentieren. Sie können die Schachteln mit den schockierenden Fotos von schwarzen Lungen, Krebsgeschwüren, verfaulten Zähnen und anderen schlimmen Rauchererkrankungen auch in Verkaufsautomaten verdecken. Das hat das Landgericht München in einem am Donnerstag verkündeten Urteil entschieden.

Damit ist die bayerische Anti-Tabak-Initiative Pro Rauchfrei mit dem Versuch vorerst gescheitert, zwei Edeka-Supermärkte in der bayerischen Landeshauptstadt dazu zu zwingen, die Schockbilder auch in den Verkaufsautomaten an der Ladenkasse aufzudecken. In dem Verfahren ging es nur um die genannten zwei Märkte, doch sieht der Verein in dem Verfahren einen Musterprozess.