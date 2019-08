Im Streit um zu niedrige deutschen Wehrausgaben haben die USA der Bunderepublik einen Truppenabzug angedroht. US-Botschafter Richard Grenell sagte am Freitag in Berlin, sollte Deutschland der Forderung nach einem höheren Wehretat nicht nachkommen, könnten die USA einen Teil ihrer Truppen abziehen.

Grenell beim Besuch von US-Truppen während der Verlegeoperation "Atlantic Resolve" im Februar 2019 in Burg bei Magdeburg. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Grenell sagte wörtlich: "Es ist beleidigend, davon auszugehen, dass die US-Steuerzahler weiterhin für mehr als 50.000 Amerikaner in Deutschland zahlen, dass die Deutschen aber ihren Überschuss für einheimische Zwecke ausgeben."



Der US-Botschafter verwies in dem Zusammenhang auf Äußerungen von US-Präsident Donald Trump sowie der US-Botschafterin in Warschau, Georgette Mosbacher. Letztere hatte zuvor getwittert: Polen erfülle - anders als Deutschland - seine Zahlungsverpflichtung. "Wir würden es begrüßen, wenn die amerikanischen Truppen in Deutschland nach Polen kämen." Trump hatte sich bei einem Treffen mit Polens Präsident Andrzej Duda im Juni ähnlich geäußert.