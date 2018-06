Der neue US-Botschafter Richard Grenell soll sich bei seinem Besuch im Auswärtigen Amt unglücklich gezeigt haben über die Reaktionen , die sein umstrittenes Interview ausgelöst hatten. Das verlautete am Mittwoch nach einem Treffen Grenells mit Staatssekretär Andreas Michaelis. Grenell wolle "nicht als Parteigänger rechtsgerichteter Kräfte in Deutschland wahrgenommen werden", hieß es von deutscher Seite.

Der Botschafter hatte im Interview mit der rechten Plattform Breitbard London zur Stärkung konservativer Kräfte in Europa aufgerufen, die US-Präsident Donald Trump freundlich gesonnen sind. "Ich möchte unbedingt andere Konservative in ganz Europa stärken", wurde Grenell zitiert. Grenell ist seit einem Monat Botschafter in Berlin und ein Vertrauter Trumps.