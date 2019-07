Die Bundesregierung hatte bisher erklärt, dass ihr noch keine entsprechende Anfrage von Verbündeten zur Beteiligung an einer solchen Militärmission vorliege. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte, jede Anfrage müsse "aus der ganz konkreten Situation und unter Abwägung aller Punkte" beantwortet werden. Man könne darüber erst entscheiden, wenn man genau wisse, was geplant sei. Wie ein entsprechender Militäreinsatz aussehen könnte, ist bislang unklar. Die Optionen reichen von einem Beobachtungseinsatz bis hin zur Eskorte von Öltankern durch Kriegsschiffe.

Großbritanniens neue Regierung unter Premierminister Boris Johnson strebt zur Sicherung der Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus eine europäische Mission unter Beteiligung der USA an. In der Berliner Regierungskoalition gibt es dagegen starke Vorbehalte, vor allem beim Koalitionspartner SPD.