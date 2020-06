US-Präsident Donald Trump plant Medienberichten zufolge einen drastischen Abbau der US-Truppen in Deutschland. So berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf ungenannte US-Regierungsvertreter, Trump habe das Pentagon angewiesen, die US-Truppenpräsenz in Deutschland von derzeit 34.500 Soldaten um 9.500 zu reduzieren. Außerdem solle eine Obergrenze von maximal 25.000 US-Soldaten eingeführt werden, die gleichzeitig in Deutschland anwesend sein könnten.