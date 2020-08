Der sächsische CDU-Bundestagsabgeordnete und Unionsfraktionsvize Arnold Vaatz hat mit DDR- und NS-Vergleichen über das Vorgehen der Polizei bei der Anti-Corona-Demo in Berlin für Empörung gesorgt. Vaatz hatte in einem Beitrag auf einem rechtskonservativem Blog behauptet, die Teilnehmerzahlen seien "dreist" kleingerechnet worden. Auf dem Online-Portal "Tichys Einblick" kommentierte er, solche Kleinrechnungen habe es auch in der DDR gegeben.