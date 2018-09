Dabei war jedoch umstritten, ob das Schiedsgericht in diesem Fall wirklich zuständig ist. Es ging um die Frage, ob es sich wirklich um eine Investition im Ausland handelt. Einerseits sitzt Vattenfall in Schweden und es geht um Atomkraftwerke in Deutschland. Andererseits sind beide Länder in der EU – die im Handelsrecht auch als Einheit gesehen werden kann. Nun hat das Schiedsgericht also gesagt, es sei für den Fall zuständig.