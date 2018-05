Kritik von Verbänden Seehofers Ankerzentren für Kinder nicht geeignet

Die Kritik an den von Bundesinnenminister Horst Seehofer geplanten Asyl- und Abschiebezentren wächst. Zwei Dutzend Verbände aus der Kinder- und Flüchtlingshilfe stellen sich in einem offenen Brief gegen die Pläne für sogenannte Ankerzentren. Das Argument: Die geplanten Einrichtungen seien ungeeignet für Kinder und Familien.